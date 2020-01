Basket, Tigers razziano il Giulianova

Amadori Tigers basket espugnano Giulianova con una prestazione imponente. Romagnoli sul +15 nel primo quarto; in flessione nel secondo quarto; debordanti nella terza e decisiva frazione di gioco. I Tigers trovano così la vittoria di carattere chiesta a gran voce da coach Di Lorenzo e chiudono col botto il girone di andata. Ora appuntamento a sabato prossimo al Carisport per il derby contro Ozzano.

Primo tempo dai due volti per Cesena, quasi perfetta sui due lati del campo nel primo quarto, spuntata in attacco e sofferente in difesa davanti alle triple di Giulianova nel secondo. La difesa a tutto campo dal primo minuto paga dividendi ai romagnoli nel primo quarto. I padroni di casa segnano i primi due punti a 4’37’’ dal primo mini intervallo. I Tigers sprecano qualcosa in attacco con tiri affrettati dettati dagli ottimi recuperi difensivi. Poi però David Brkic assume i contorni della sentenza da sotto contro Fall, zona dove trova buon gioco anche Papa, e quando lo stesso Papa centra il bersaglio grosso anche dall’arco, Cesena si trova sul 2-15 a 2’05’’ dal termine del primo quarto. Altra tripla di Battisti a fine quarto e i Tigers staccano il massimo vantaggio con l’8-23 al 10’.

Nel secondo quarto però qualcosa s’inceppa e soprattutto la coperta corta in difesa sull’arco apre crepi nei quali Chiti e Piccone s’infilano punendo con chirurgica precisione. Giulianova accorcia a 3’31’’ fino al 27-31. Nel mentre gli arbitri cominciano a fischiare a raffica contro i romagnoli. Cesena però non si disunisce, reagisce e va al riposo sul 29-39. Nove i punti di Brkic, 7 quelli di Papa e di un Chiappelli dal 100%.

Il match dura di fatto solamente altri 10 minuti perché i Tigers sfoggiano gli occhi della tigre chiesti alla vigilia da coach Di Lorenzo. Giulianova è di fatto tutta nella tripla di apertura di quarto siglata da Gobbato, poi è un monologo bianconero. A 6’37’’ Planezio chiude uno 0-6 che vale il 33-50 e 3 minuti più tardi coach Ciocca chiama time out sul 37-56 griffato da 2 bombe di Battisti. Quando poi Trapani punisce con la tripla la palla rubata da rimessa dal fondo, per Giulianova calano i titoli di coda. Chiappelli, Mr. 100%, continua a non sbagliare nulla e Cesena gioca sul velluto fino a toccare il 56-82 finale.