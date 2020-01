Ecco gli esercizi per restare in forma

Tra i vostri “buoni propositi” del 2020 c’è anche quello di rimettervi in forma? Bene, da oggi su Living Cesenatico parte una nuova rubrica-video dedicata al mondo del benessere. A condurla sarà, ogni settimana, Aurelio Tromba, uno dei personal trainer più apprezzati del territorio.

Ventinove anni, 190 centimetri di muscoli esplosivi ed un fisico armonico ornato da una marea di tatuaggi, Aurelio gestisce in via Milano a Cesenatico il nuovo centro funzionale “Body Box”.

Grazie alla sua preziosa consulenza, ogni settimana vi proporremo alcuni semplici esercizi fisici che si potranno effettuare a casa o in ufficio. Non dunque massacranti sedute in palestra, ma pochi facili esercizi che, se ripetuti con costanza, garantiranno ottimi risultati e, fra qualche mese, il pieno superamento della “prova costume”.