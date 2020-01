Piano asfalti, via libera agli investimenti

Via libera al piano asfalti. Un piano di manutenzione corposo che vede interessati circa 40mila mq di strade, oltre 1.250 mq di marciapiedi in asfalto e un intervento di manutenzione straordinaria studiato ad hoc per il porfido e gli arredi presenti sul lungomare Carducci. Il totale dell’investimento che presto sarà messo a gara è pari ad un milione di euro.

L’inizio dei lavori di manutenzione è previsto per il mese di marzo e i lavori da cronoprogramma proseguiranno nei mesi di aprile e maggio. I primi interventi riguarderanno le aree turistiche, dopodiché si proseguirà negli altri quartieri, tenendo anche conto delle segnalazioni dei Comitati di Zona pervenute negli ultimi anni. Va precisato che il piano asfalti 2019, partito nel mese di luglio, è ancora da concludersi, pertanto numerosi interventi sulle strade riprenderanno in primavera tenendo conto del piano dell’anno passato.

Tra i tanti tratti oggetti di manutenzione, vi sarà un importante intervento di manutenzione e messa in sicurezza che riguarderà la Via Cesenatico, uno degli assi viari più importanti della città, che necessita di interventi corposi e altri lavori sono previsti su via Montaletto, sul lungomare Carducci e nell’area di via Milano che ricomprende il mercato.

Nel piano delle manutenzioni 2020 è inserito un progetto di manutenzione straordinaria che riguarderà il porfido presente nei marciapiedi presenti sul lungomare Carducci dal porto canale fino a viale Milano e nel primo tratto di viale Roma a cui si aggiungerà una prima sostituzione di arredi (panchine e cestini).