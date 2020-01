Torna la musica con Cesenatico Classica

“Si tratta di un’ora di buona musica – ha detto senza mezzi termini Thomas Cavuoto direttore artistico della rassegna – e tra qualche tempo potremmo dire di aver ospitato Luna e Marianna in tempi non sospetti a testimonianza che a Cesenatico sappiamo riconoscere talenti e guardare avanti”.

Il biglietto costa 10 euro per platea e palchi. Ai primi dieci che lo acquisteranno in biglietteria il giorno dello spettacolo sarà regalato il calendario-lunario di Cesenatico. In alternativa il biglietto può essere acquistato all’Ufficio Cultura all’interno del Museo della Marineria in via Armellini, 18B (Museo della Marineria­) tel. 0547 79274 da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Cesenatico Classica vanta il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Da non perdere anche l’appuntamento del 26 gennaio. Per la prima volta a Cesenatico andrà in scena in grande stile l’opera con 10 elementi dell’orchestra nella buca, scenografie, costumi e… il Barbiere di Siviglia!