Ad Atlantis tornano i giochi di società

Bulimia da telefonino? Ad Atlantis Family Restaurant Cesenatico un weekend tra burattini e giochi di società. Chi l’ha detto che l’Epifania “tutte le feste si porta via”? Il detto non vale certo per Atlantis Family Restaurant che si prepara ad un altro fine settimana di grande divertimento. Nel maxi-ristorante per famiglie di Cesenatico Ponente sono attesi da domani (venerdì) super-eroi e principesse accompagnati, nelle serate di sabato e domenica, dallo show sempre attuale dei burattini animati.

Si parte, come detto, domani dalle 19 con i personaggi fantasy che hanno fatto sognare intere generazioni: da Spiderman a Superman, da Batman alle principesse. Il tutto allietato dalle tradizionali coreografie di festa con il playground attrezzato, il mini-campo da calcio, giochi multimediali interattivi e poi la baby dance, il truccabimbi ed il bellissimo Laser Game, il gioco preferito da grandi e piccoli. All’ingresso, come sempre, la mascotte Sandy. Alle 21 tornano invece i burattini con le loro gag e quel divertimento genuino che sopravvive all’incedere del tempo.

Sabato le porte del locale di via Magellano si apriranno sempre alle 19 con le maschere dei personaggi della fantasia e, in serata, si replica lo spettacolo dei burattini.

La domenica, invece, Atlantis Family Restaurant apre all’ora di pranzo (ore 12) con i soliti ingredienti di buonumore ed allegria. Alle ore 15 ci si diverte con il laboratorio di mascherine SuperEroi e Principesse e, fino alle 16.45, merenda gratis per tutti. Dopo un breve pit-stop, Atlantis Family Restaurant riapre per l’ultimo appuntamento della settimana dedicato questa volta alla fascia di età 10-14. Adolescenti affetti da bulimia da telefonino? Ecco il nostro antidoto: una serata dedicata proprio ai ragazzi dove i giochi di società saranno protagonisti. Quale miglior occasione per passare una serata diversa e fare nuove amicizie?

Per tutto il fine settimana, con la formula salva-euro “All you can eat”, è a disposizione il ricchissimo buffet che, per l’occasione, proporrà alcune specialità gastronomiche della regione Puglia.

Info 334.88.27.222