Adac vs sindaco: gli attacchi continuano

Poi il presidente Adac si toglie un sassolino dalla scarpa: “Gli elogi al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante il Galà degli Auguri della nostra associazione, non possono essere un’offesa al sindaco, il quale seppure invitato non era presente, cosa che nei miei 17 anni di presidenza non era mai accaduto”.

Poi si passa alle richieste di Adac:

Avere un ruolo, come promesso e come ci spetta, nella destinazione degli introiti della tassa di soggiorno

Avere il PUC messo in opera entro due anni dall’insediamento del sindaco, come lui promise.

“Ci vuole più attenzione verso il turismo, anche per gli anni che stiamo vivendo, in tutto il mondo il turismo aumenta, da noi diminuisce. Non deve trarre in inganno l’afflusso di persone che si riversano nelle vie di Cesenatico durante i week end, il vero turismo è quello che inizia il sabato e termina almeno il sabato successivo, al quale bisogna offrire una città completa e non solo il porto canale – continua Barocci – Gli abitanti e gli operatori di Cesenatico pagano le tasse sia che provengano da Villamarina che da Zadina e vorrebbero vedere progetti concreti ovunque”.

Quindi un invito al primo cittadino: “Dall’alto dei miei 70 anni invito il giovane politico Matteo Gozzoli a essere più disponibile e meno altero, il viaggio si fa sempre insieme, in politica non si chiudono mai le porte a nessuno e si cerca la collaborazione di tutti. Il sindaco della mia città non può più permettersi di dire che la rottura con l’Adac è insanabile”.

“L’Adac vuole cercare la via della riappacificazione, ma la via deve essere percorsa insieme pur sapendo che sarà molto impegnativa – conclude Barocci – Dovrà esserci uno sforzo da ambedue le parti e soprattutto con dei validi presupposti come maggiore impegno per il turismo; eventi più importanti per la città; maggiori investimenti pubblicitari e di promozione; uno sviluppo urbanistico più adeguato alle esigenze del turista”.