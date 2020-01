In fumo 200mila euro di coca

Narcos in salsa romagnola. Così si potrebbe riassumere la lunga operazione messa in campo dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico che ha portato in carcere – in attesa del processo – un 54enne cervese e un 55enne di Longiano. Inoltre una custodia cautelare agli arresti domiciliari per un 57enne originario di Ravenna, ma residente a Ferrara, e una custodia cautelare con obbligo di firma per una 51enne ferrarese.

Detenzione ai fini di spaccio di cocaina: questo il reato contestato che ha portato anche alla denuncia in stato di libertà di un 46enne di Cesena e di una 37enne moldava, fiancheggiatori degli spacciatori.