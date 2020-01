Per i 50 anni di Pantani la lettera di Christina Jonsson

Lunedì 13 gennaio Marco Pantani avrebbe compiuto 50 anni. Una ricorrenza che verrà celebrata in tutto il mondo con omaggi postumi e pubblicazioni commemorative. Tra queste, c’è grande attesa per l’opera editoriale di Sportweek (in edicola oggi) che – a 16 anni dalla morte – ha raccolto una toccante testimonianza di mamma Tonina e dell’ex fidanzata Christina. Così, tra i ricordi dei compagni di squadra, dei suoi direttori sportivi, degli avversari di tante corse e degli amici più cari, l’attenzione mediatica si focalizzerà, in particolare, su Christina Jonsson, l’ex fidanzata danese che, per la prima volta, scrive di Marco, anzi a lui, una lettera straziante, in cui confessa quanto ha dovuto lottare per superarne la scomparsa.