Siropack: “Stop assunzioni per colpa della Plastic Tax”

Siropack Italia – società di Bagnarola che opera, su scala internazionale, nell’ambito del packaging e dell’innovazione tecnologica – è, numeri alla mano, una delle grandi realtà aziendali di Cesenatico. Al timone, ormai da quasi vent’anni, Rocco De Lucia e la moglie Barbara Burioli, una coppia di imprenditori che, in questi anni, ha dato lavoro a tante persone, contribuendo a dare lustro alla città e a costruire un’eccellenza economica di valore assoluto.

Ma gli ambiziosi progetti di crescita dell’azienda di Cesenatico, proseguiti anche nel 2019, avranno quest’anno una pesante battuta d’arresto. Colpa – spiegano dall’azienda – “degli effetti negativi che le scellerate Plastic Tax e Sugar Tax, portate avanti da un Governo da cui prendiamo nettamente le distanze, causeranno alle imprese ed ai consumatori”.

E così, nonostante i due milioni d’investimenti già messi a budget per il 2020, l’azienda sarà costretta a congelare il piano di assunzioni ed investimenti: “E’ una decisione che non dipende dalla nostra volontà”, si legge in un post pubblicato su facebook corredato da una foto con tutti i dipendenti.

Siropack, in particolare, punta il dito contro “chi continua a speculare su un bene prezioso come la plastica, nascondendo fini meramente economici dietro ad una presunta eco-sostenibilità, che nei fatti è già stata ampiamente smascherata. Di fronte alla campagna di demonizzazione condotta contro la plastica torniamo dunque a ribadire l’importanza di un bene primario, sul quale aziende virtuose, in collaborazione con Università e laboratori come il nostro TAILOR, stanno investendo tramite la ricerca scientifica e non emozionale, al fine di migliorare e perfezionare il percorso di riciclo in un’ottica di economia circolare. Purtroppo non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. La nostra classe politica dovrà assumersi la responsabilità della cosiddetta plastic tax, che non giova né all’ambiente né all’Italia, ma serve soltanto a far cassa sulle spalle dei consumatori che subiranno l’impennata dei prezzi dei beni di consumo imballati in plastica, quindi la quasi totalità, e di chi investe nella vera sostenibilità, che non può prescindere da un utilizzo virtuoso della plastica”.