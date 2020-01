Controllo di vicinato: il progetto a Cesenatico

In concreto si è trattato della costituzione di gruppi di volontari divisi per quartieri o frazioni che tramite gruppi WhatsApp o tramite alte chat telefoniche inviano segnalazioni che riguardano la sicurezza del quartiere di residenza; macchine sospette, situazioni che meritano di essere attenzionate.

Ad ogni gruppo corrisponde un coordinatore, un cittadino volontario, che ha il compito di verificare e filtrare le segnalazioni ricevute, una volta fatte le verifiche il coordinatore ha come riferimento il nucleo degli agenti del Controllo di Vicinato che si occuperà della segnalazione collaborando – se necessario – con le forze dell’ordine.

Ad oggi i gruppi di Controllo del Vicinato attivati sono 8 con circa 150 persone coinvolte.

Il servizio è attivo nei quartieri di Sala, in via Canale Bonificazione; Valverde-Villamarina, in via Mesolino e via Mincio; nel quartiere di Villalta, via San Pellegrino; a Borella, in via Cantalupo. Si segnala, inoltre, che sono pervenute richieste per attivare altri gruppi nella zona Peep a Madonnina.

A seguito, quindi, del buon avvio del progetto, l’amministrazione ha scelto di confrontarsi in una serata pubblica con i cittadini per analizzare e discutere della riuscita di questa prima esperienza. L’iniziativa avrà luogo martedì 28 gennaio (ore 20.30) al Museo della Marineria di Cesenatico (via Carlo Armellini, 18).

Saranno presenti gli amministratori, i referenti della Polizia Locale di Cesenatico e il dott. Gianluca Albertazzi, in qualità di esperto regionale sul tema.

“In un’ottica di consolidamento dei legami sociali della nostra comunità e di una più forte sinergia con le istituzioni – commenta Mauro Gasperini, vice-sindaco con delega alla sicurezza dei cittadini – abbiamo scelto di avviare e portare avanti questo importante progetto che già in altri Comuni italiani sta riscuotendo importanti risultati”.

“Abbiamo sentito l’esigenza, anche nei nostri territori, di rafforzare gli interventi e le azioni sul tema della sicurezza passando dal coinvolgimento diretto dei cittadini – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – crediamo quindi che aver sviluppato un progetto di controllo di vicinato possa andare nella direzione da noi auspicata di miglioramento del livello di sicurezza che i cittadini possono provare. Ringrazio, in primis, i cittadini che si sono messi a disposizione e hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa di controllo di Vicinato, ringrazio, inoltre, la Polizia Locale e le forze dell’ordine per il supporto tecnico e organizzativo; non ci fermiamo, continueremo ad estendere il servizio presso altri quartiere, altre aree”.