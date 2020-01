Incendio Campomaggi, soccorsi anche da Cesenatico FOTO

Anche quattro vigili del fuoco volontari di Cesenatico hanno raggiunto lo stabilimento in fiamme tra San Carlo e Borello. Sono usciti dalla caserma di Cesenatico alle 21.30 e sono stati impegnati fino alle 5.30 della mattina. Poi, in totale “dritto”, si sono tolti la divisa del 115 per indossare l’abito da lavoro e si sono diretti chi in ufficio, chi in fabbrica. Fieri per aver dato il proprio contributo.