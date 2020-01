A Cesenatico single in aumento, 10 gli ultra centenari

Orgoglio single I nuclei famigliari sono 11.710 (939 le famiglie straniere, in diminuzione rispetto al 2018 in cui i nuclei erano 961) di cui 4.520 formati da una unica persona, in considerevole aumento rispetto all’anno 2018 , in cui i mononuclei erano 4.453. Continua il trend, già evidente negli ultimi anni, dell’aumento del numero delle famiglie composte da un’unica persona, un fenomeno radicato nel nostro paese e le cause sono da ricercare in vari ambiti, da quello economico a quello lavorativo per esempio.

Provenienze Si è provveduto anche ad analizzare quali siano le nazionalità maggiormente rappresentare da cittadini stranieri: Albania 663 persone, Romania 491 persone, Ucraina 116 persone, Marocco 150 persone, Cina 91 persone, Bangladesh 88 persone, Bulgaria 87 persone, Tunisia 75 persone, Polonia 57 persone.

Quartiere per quartiere Si è proceduto, infine, ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni della città.

Ponente conta 2.552 residenti (di cui stranieri 225).

Villalta/Bagnarola/Borella conta 4.054 residenti (di cui stranieri 342).

Centro/Boschetto conta 5.583 residenti (di cui stranieri 422).

Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5.864 di cui (di cui stranieri 327).

Sala conta 3.462 residenti (di cui stranieri 208).

Valverde/Villamarina conta 4.421 residenti (di cui stranieri 665).