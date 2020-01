Caso Pantani, le Iene a Cesenatico. Attimi di tensione

Caso Pantani, riflettori delle Iene ancora puntati in città. In mattinata la troupe del programma Mediaset era in città per intervistare una persona in zona stazione. Da quanto è dato sapere la situazione sarebbe degenerata quando l’intervistato, che voleva parlare a microfoni spenti, ha ritenuto di essere ripreso di nascosto. L’atmosfera si è riscaldata e si sono sfiorati attimi di tensione. Non è mancata la chiamata ai carabinieri di Cesenatico, ma da quanto si sa al momento non sono scattate denunce in merito all’accaduto.