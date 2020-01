Turismo: critiche e proposte di Sirotti Gaudenzi

E’ in corsa come candidato consigliere regionale per la Lega, a sostegno di Lucia Borgonzoni candidata del centro destra alla presidenza dell’Emilia Romagna. L’avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi si definisce un “candidato del territorio, un professionista che mette a servizio della politica il mio sapere in campo giuridico e finanziario”. Sirotti Gaudenzi è molto legato al suo territorio e conosce tanti temi attuali sia su Cesena che su Cesenatico. E per Cesenatico non potevamo mettere sotto la lente di ingrandimento il turismo.

Come vede il sistema turistico di Cesenatico?

“Credo che, in particolare, il sistema alberghiero di Cesenatico sia in grande difficoltà. Da una parte vedo un’amministrazione comunale lontana dalle esigenze della classe imprenditoriale, le tante polemiche degli ultimi mesi da parte degli albergatori ne sono la prova. Le associazioni di categoria devono essere ascoltate da un’amministrazione che ha a cuore il bene del territorio. Vedo poi un atteggiamento assurdo nei confronti di quegli imprenditori che avrebbero il desiderio di migliorare le proprie strutture, tutto questo infatti deve essere appoggiato dall’Ente pubblico perchè si tratta di un volano per l’intero comparto”.

Giovani e famiglie. Sempre di più negli ultimi anni Cesenatico si è contraddistinta con un turismo dedicato alle famiglie. Crede che il divertimento e i locali notturni possano convivere con le esigenze di una famiglia in vacanza?

“Sono di estrazione cattolica e credo nel valore della famiglia e dei giovani e penso che il nostro futuro poggi sui giovani e sulle nuove generazioni. Questo in generale. Credo che le esigenze del turismo dedicato alle famiglie possa coniugarsi con quello più consono ai giovani. Tuttavia non è sempre detto che il divertimento sia esclusivamente collegato ai locali notturni. Divertimento sono anche spettacoli ed eventi che possono portare qualità e valore al nostro turismo e alla nostra economia”.

Come giudica l’organizzazione degli eventi turistici a Cesenatico?

“E’ fondamentale un’organizzazione più puntuale e programmata. Mi piacerebbe che sempre di più le tradizioni dell’entroterra si fondessero con quelle del mare per creare eventi unici dedicati alla nostra terra”.

Un altro tema collegato al turismo è quello del commercio. Come vede la situazione a Cesenatico?

“Cesenatico vive anche d’inverno e vedo tanti commercianti in difficoltà a causa di una tassazione troppo alta. Credo che questo sia un aspetto da rivedere per agevolare un comparto fondamentale per una città che deve vivere 365 giorni l’anno”.