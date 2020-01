Marta Collot (Pap) a Cesenatico, ecco quando

In conclusione di un weekend che li vede impegnati venerdì sera a Cesena per l’evento Sanità come Diritto, non come Merce e sabato a Bologna per la Marcia per l’uguaglianza sociale, faranno a Cesenatico il punto sulle lotte nel territorio cesenate (e circondario) e sul programma portato avanti da Potere al Popolo in regione. Programma basato su 3 punti principali: Lavoro, Ambiente e Autonomia Differenziata

L’appuntamento con la poposta di Potere al Popolo e Marta Collot è domenica 19 Gennaio alle ore 10.30 in Piazza Fiorentini (Lato Porto Canale)

Per ulteriori info ecco la pagina di Cesenatico