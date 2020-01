Pd, a cena con i candidati Bulbi e Montalti

In occasione delle elezioni regionali il Partito Democratico di Cesenatico ha organizzato un nuovo momento di incontro con i candidati del nostro territorio Lia Montalti e Massimo Bulbi. L’appuntamento è per martedì 21 gennaio, presso il Circolo Arci di Borella. Dalle ore 20, infatti, si potrà partecipare ad una cena di autofinanziamento. Il menù prevede paella per tutti al costo di 15 euro a persona (i bambini non pagano).

È possibile iscriversi chiamando i seguenti numeri: 335.7442858 – 338.1785294 – 320.6190685.

Durante la serata i candidati incontreranno i cittadini per dialogare sulle tematiche del nostro territorio e nuove prospettive di crescita. Interverrà anche il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

La cittadinanza è invitata a partecipare

Si ricorda, inoltre, che in vista dell’inizio della campagna di tesseramento per l’anno 2020 al Partito Democratico la sede Pd (Via Milano 48/D) rimarrà aperta domenica 19 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per accogliere tutti coloro che vorranno iscriversi al Pd o che vorranno rinnovare la tessera per l’anno appena iniziato.