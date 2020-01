Al Centro Donna nasce lo sportello “Attiva lavoro”

Nasce al Centro Donna di Cesenatico il nuovo servizio dedicato al lavoro femminile. L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cesenatico, guidato dall’assessore Gaia Morara, ha attivato, con la stretta collaborazione della cooperativa sociale La Vela e in sinergia con SPI CGIL Cesena, l’associazione Carducci Live e l’associazione Cesenatico Centro Storico, lo sportello “Attiva lavoro”.

Il servizio, nato come progetto pilota da un bando messo a punto dalla Regine Emilia Romagna, ha l’obiettivo di incentivare il lavoro delle donne disponendo percorsi individuali e /o lavorativi personalizzati. Sarà a disposizione delle donne una referente della cooperativa sociale La Vela che, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 10 alle 11.30 nella sede di viale Cesare Battisti 11, riceverà a titolo gratuito, coloro che vorranno parlare delle problematiche relative al lavoro.

“L’inserimento nel mondo del lavoro è un elemento cardine per le donne – afferma l’assessore alle Gaia Morara – In alcuni casi, le problematiche e i nodi da sciogliere diventano insormontabili se non c’è il giusto aiuto. Con questa azione, a Cesenatico portiamo a casa un altro importante risultato, per tutte le donne.”

Il Centro Donna continua ad affermarsi come luogo di ascolto e orientamento, per le donne di Cesenatico, in caso di disagio e maltrattamento ma non solo; è un luogo dove le donne possono crescere con l’aiuto di un progetto concreto come “Attiva lavoro”.