La magica notte porta a teatro il circo Barnum

Al grido di “nessuno ha mai fatto la differenza restando come gli altri”, torna a teatro l’Associazione “La Magica Notte” che, sabato 22 febbraio 2020 (ore 20.30) e domenica 23 febbraio (ore 14.30 e 20.30) porta in scena al Comunale di Cesenatico il musical “The Greatest Showman – Alle origini del circo”, ispirato al film del 2017 di Michael Gracey con Hugh Jackman, Zac Efron e Zendaya.

Ispirato alla biografia di Phineas Taylor Barnum, lo spettacolo racconta la storia del celebre circo popolato da “freaks” – fenomeni da baraccone – ovvero nani, giganti, gemelli siamesi, la donna barbuta, acrobati, trapezisti ed altri bizzarri personaggi.

Sul palco 25 attori non professionisti interpretano una comunità di emarginati capace però di lanciare un messaggio di formidabile valore etico grazie ad uno spettacolo che è, prima di tutto, un inno alla libertà, all’accettazione della diversità e al diritto di inseguire i propri sogni.

Si tratta del sesto musical interpretato dalla Magica Notte e, come ogni anno, anche questa volta l’incasso sarà devoluto a progetti scolastici e didattici. L’associazione, infatti, è nata nel 2012 con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza a realtà bisognose individuate di volta in volta sul territorio con particolare attenzione alle scuole, attraverso la realizzazione di spettacoli e alla partecipazione a manifestazioni e feste di intrattenimento.

In questi anni sono stati devoluti circa trentamila euro alle scuole Primaria e Secondaria di Cesenatico sia per l’acquisto di materiale didattico (lavagne LIM, proiettori, PC portatili casse acustiche) sia per finanziare progetti di lettura, corsi di teatro, corsi di lingua straniera e di musica.

Inoltre sono stati devoluti oltre 4.000 euro all’Airett (Associazione Sindrome di Rett), alla Lega Italiana Fibrosi Cistica e, infine, in collaborazione coi Lupi di Liberio di Cesenatico, si è co-finanziato l’acquisto di una Dacia Duster destinata al Comune terremotato di Camerino.

Soltanto nei primi sei mesi del 2019 sono stati finanziati progetti e acquistate attrezzature nelle scuole di Cesenatico per un ammontare di 7.250 euro. E di recente sono stati finanziati per gli istituti scolastici ulteriori progetti per un totale di 4000 euro in progetti di lettura, teatro e per l’acquisto di computer.

La prevendita dello spettacolo è partita questa settimana (Info e prenotazioni con sms o whatsapp 339 – 3642452).