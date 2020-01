Gelato fermentato, il Sigep incorona Roberto Leoni

Fedele alla sua vis creativa e a quella naturale predisposizione ad alzare sempre l’asticella della sperimentazione, Leoni – in collaborazione con la vegetal-chef Giulia Pieri – ha condotto un appassionante show-cooking durante il quale, davanti ad una folla interessata ed incuriosita, ha mostrato in anteprima nazionale i risultati delle sue ultime ricerche.

Leoni ha preparato (e servito) un gelato a base di Kombucha mediterranea (il Kombucha Pink Sour), una particolare cultura creata dalla fermentazione del rosmarino che in Occidente viene degustata abitualmente come the dolcificato. Proposta in abbinamento con lamponi freschi, mela Pink Lady, succo di lime e foglie di menta, la Kombucha è chiamata anche “Elisir di lunga vita” per le sue fenomenali proprietà nutritive ed anti-ossidanti: “Oltre a regalare gioia – ha spiegato Leoni – in gelateria possiamo anche regalare salute e benessere semplicemente utilizzando ciò che la natura, da sempre, ci mette a disposizione”.