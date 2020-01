Sfilza di reati i carabinieri lo arrestano

Oggi, mercoledì i carabinieri di Cesenatico hanno tratto in arresto un cittadino italiano di quarantaquattro anni, di origine campana ma residente nel veronese, già noto e in carcere a Rimini. L’arresto odierno è stato eseguito in ottemperanza all’ordine di carcerazione del 20 gennaio dalla Procura di Napoli nord – Aversa. È scaturito dal cumulo di pene passate in giudicato per ricettazione, calunnia, violenza sessuale, oltraggio ad un pubblico ufficiale, che per l’accusa l’uomo ha commesso nel corso del recente passato in varie località d’Italia. All’arrestato, dovrà scontare una pena detentiva di anni 4, mesi 11 e giorni 15.