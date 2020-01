Tanta gente sul porto per ascoltare Andrea Rossi

Tanta gente ieri sera al bar Mapicò di Cesenatico per ascoltare dal vivo Andrea Rossi, candidato cesenate al consiglio regionale per la lista civica Borgonzoni.

L’aperitivo elettorale, a pochi giorni dal voto per le Regionali, ha fornito l’occasione per ripercorrere i temi salienti del programma di Rossi: dalla crisi endemica del commercio alle nuove imposte contro le imprese (Plastick Tax e Sugar tax), dalle politiche per il rilancio del turismo alle opportunità lavorative per le nuove generazioni, senza dimenticare le priorità del mondo Agricolo.

Temi e problematiche molto sentite anche in riviera “dove – ha ricordato Rossi – la rete commerciale avrebbe bisogno di nuove idee e di più tutele e investimenti” e dove il modello turistico “anche per colpa dei rapporti ormai compromessi tra ente pubblico e albergatori, fatica a trovare strategie condivise”.

Durante l’incontro Rossi ha illustrato la sua personale filosofia politica che, espressione di un mondo civico non ideologizzato, prende le distanze dai partiti tradizionali focalizzandosi invece sulla strategia “del fare” e su “un approccio più pragmatico”. Un’idea di politica basata su competenze e meritocrazia che, anche in questa tornata elettorale, insegue in primis la “valorizzazione delle persone” e “l’obiettivo dell’alternanza”.