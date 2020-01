Giorno della Memoria: il Comune ricorda la Shoah 

Lunedì 27 gennaio in tutto il mondo si celebra il Giorno della Memoria, la giornata internazionale indicata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2005 per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’istituzione di questa giornata è di fondamentale importanza per mantenere vivo nelle generazioni future il ricordo del dramma della Shoah e consente di promuovere, su tutto il territorio nazionale, i valori dell’affermazione e della difesa di una cultura dei diritti umani e della convivenza tra etnie, culture e religioni diverse.

In occasione di questa ricorrenza il Comune di Cesenatico, accanto alle iniziative istituzionali che vedranno la partecipazione delle autorità cittadine, organizza nel fine settimana un doppio appuntamento. Sabato 25 gennaio alle 21 al teatro comunale l’associazione culturale Gan Eden presenta “La Musica salva l’Anima”, parole e musica in un atto unico, interpretato dall’attrice Lelia Serra, dove le storie e le tradizioni familiari ebree, ispirate ad eventi realmente accaduti, vengono messi alla luce. La musica come fonte di vita e sopravvivenza all’interno dei campi di concentramento, con brani originali della cultura ebraica in Yiddish cantati da Jean Bennett ed eseguiti dal quintetto dell’Associazione Culturale Gan Eden, diretto dal maestro Karsten Braghittoni (ingresso libero).

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio alle 21.15, domenica 26 gennaio alle 16.45 e alle 21.15 al Cinema Rex, al Palazzo del Turismo, verrà proiettato il film “Una volta nella vita” della regista francese Marie-Castille Mention-Schaar, ispirato a una storia vera e ambientato in un liceo della banlieue di Parigi. Nella scuola, che è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni religiose e conflitti sociali, una professoressa propone alla sua classe più problematica un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e alla Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, che cambierà per sempre la vita degli studenti. (Biglietto: intero 6 euro – ridotto 5 euro).