Weekend magico ad Atlantis Family Restaurant

Un “magico” weekend ad Atlantis Family Restaurant che, da domani sera (venerdì), regalerà a grandi e piccini un meraviglioso spettacolo d’illusionismo con gli artisti internazionali della Heart Illusion, un gruppo che, ormai da quattro anni, porta in giro per l’Italia e per l’Europa spettacoli di magia comica e di illusionismo.

Il primo show di Simone Avaltroni, coadiuvato dalla moglie Rossella, è in programma domani sera (venerdì) e sarà replicato il sabato sempre alle 21. Come contorno, il solito carnet di servizi e divertimenti fatto di giochi di gruppo, truccabimbi, palloncini, baby dance, pop corn, zucchero filato e il ricco buffet con la formula “all you can eat” (paghi all’entrata e mangia quanto e cosa vuoi). Bevande e caffè sono incluse nel prezzo.

L’ultimo fine settimana di gennaio si concluderà domenica, quando le porte del maxi-ristorante di via Magellano si apriranno alle 12. Ad accogliervi, come sempre, il simpatico delfino Sandy che vi accompagnerà alla scoperta del fantastico mondo sommerso.

La domenica, come sempre, è il giorno speciale delle famiglie che possono restare al ristorante fino alle 16.45, guardando le partite di serie A o rilassandosi mentre i bambini giocano nelle aree dedicate con gli animatori.

Domenica sera, infine, Atlantis family restaurant riparte alle 18.45 con un frizzante aperitivo di benvenuto e, alle ore 20.30, l’ultima esibizione degli artisti internazionali della Heart Illusion Magic per chiudere con un tocco di magia questo fantastico weekend (334.88.27.222).