Ztl Valona, conto alla rovescia per le telecamere

Ampliata a 90 minuti la possibilità di sosta per assistenza domiciliare, estesa anche ai residenti over 70 che necessitino di visita di figli e/o parenti. In totale i permessi attivi tra temporanei e non al 21 gennaio sono 350. In vista dell’installazione dei varchi elettronici, affinché avvenga una registrazione puntuale e corretta delle targhe, tutte le aziende con parco autoveicoli con logo, dovranno presentare su carta intestata e firmata, specifica richiesta per accesso in ZTL, inoltrandola a: biglietteria.cesenatico@atr.fc.it.

Si ricorda, infine, al fine di rendere più sicura la circolazione all’interno della ZTL, il carico e lo scarico delle merci sarà consentito in appositi stalli collocati fuori dell’abitato storico con tre apposite aree sulle vie Mazzini/Matteucci e Squero, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

I residenti e le attività di via Moretti avranno un’area di sosta riservata, esterna alla ZTL, che sarà allestita al termine dei lavori del cantiere in corso sull’area portuale, nel tratto adiacente allo squero.

“Non sono mancati momenti di tensione – conclude il sindaco – e, per alcuni mesi, in tanti non hanno compreso l’obiettivo che ci eravamo dati ma ora, con l’aggiornamento delle regole e l’installazione delle telecamere, è diventato evidente e tangibile l’obiettivo che ci eravamo dati. Restano confermati i pass riservati su via Matteucci mentre presto, alla fine dei lavori nell’area portuale daremo una risposta ai residenti di via Moretti”.