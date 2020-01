Caporali (Movimento 3V): “Chiediamo verità e diritto alla salute”

Rimanendo sul tema dei vaccini e lo sbarramento dei non vaccinati nelle scuole non dell’obbligo. Ci sono diversi casi di bambini non vaccinati che sono entrati nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Come vi ponete di fronte a non vaccinati di serie A e di serie B?

“La legge 119/17 è in contrasto con la l’articolo 34 della Costituzione Italiana e con la Convezione Unesco contro la discriminazione nell’istruzione. Nessun bambino, a nessuna età, può essere escluso per nessun motivo dal suo percorso formativo. Per tutto il resto è colpa della burocrazia italiana che crea non vaccinati di serie A e di serie B che in nessun modo dovrebbero esistere. E’ dalle leggi razziali di stampo fascista del 1938 che nessuno aveva più osato mettere in discussione il diritto di ogni bambino alla socializzazione e alla formazione. Le leggi che obbligano a vaccinare sono state accompagnate da una massiccia campagna ideologica che ha dato luogo a conflitti sociali, mettendo tristemente le famiglie le une contro le altre, prima c’era serenità e rispetto per le scelte altrui”.

Il Movimento 3V interessa anche di ambiente, alimentazione e agricoltura e 5G. Per questi temi cosa chiedete?

“Per l’ambiente chiediamo:

la sospensione della diffusione di discariche e termovalorizzatori, limitandone nel tempo l’utilizzo

riduzione della produzione di rifiuti e incentivo a soluzioni e ricerche finalizzate a ‘rifiuti 0’

Sul tema dell’alimentazione e agricoltura invece chiediamo:

agricoltura sostenibile e diversificazione delle colture

cibo privo di pesticidi, agenti chimici e OGM

parametri di qualità dell’aria, acqua e terreni che garantiscano una reale soglia di sicurezza

Chiediamo poi lo stop al 5G, con la sospensione di ogni tecnologia in assenza di una valutazione dell’impatto sulla salute e dell’utilità sociale”.