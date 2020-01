Tassa di Soggiorno: ecco come sarà investita

Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio al Palazzo del Turismo “Primo Grassi” di Cesenatico si è riunita la Consulta del Turismo per fare il punto sulla stagione 2020. Alla riunione presieduta dal sindaco Matteo Gozzoli e dall’assessore al turismo Gaia Morara, erano presenti Confesercenti, Confcommercio, Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, Cooperativa Bagnini Villamarina-Gatteo, CNA e Confartigianato.

Sindaco e assessore hanno presentato un programma previsione di attività turistiche da 2.380.000 euro di cui 2.180.000 euro derivanti da imposta di soggiorno e 200.000 mila aggiuntive di cui 100.000 mila per sostenere il progetto Giro d’Italia e “Maggio mese del grande sport” e 100.000 euro per le attività promozionali in Italia e all’estero.

L’ammontare complessivo delle risorse da imposta di soggiorno sarà così suddiviso: 825.000 euro per attività ed eventi, 245.000 euro per contributi ad associazioni, 188.000 euro per iniziative promozionali, 920.000 euro per interventi di riqualificazione delle zone turistiche, in particolare waterfront città delle colonie di Ponente e manutenzioni straordinarie di viale Carducci.

Per quanto riguarda il Giro d’Italia, parallelamente al lavoro svolto a livello locale dal Comitato di Tappa, sono in corso attività in collaborazione con Visit Romagna e APT per programmare azioni promozionali all’estero con particolare alla Baviera.

L’assessorato al turismo sta, inoltre, lavorando ad alcune proposte per la promozione web di Cesenatico con il nuovo portale www.cesenaticoturismo.com che farà da collettore.

Inoltre, sempre in ambito promozionale, a breve sarà sottoposto alle associazioni di categoria un progetto in co-marketing con Visit Romagna e in collaborazione con Mediaset che nelle intenzioni degli amministratori pubblici dovrà puntare sul rilancio del tema “mare”.