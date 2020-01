I tempi passano, i poeti restano

est quia absurdum est’. Vale a dire, per i poeti: anche gli angeli hanno una vita sessuale non indifferente; magari per confezionarci piccoli sacrifici verbali, primaverili trasgressioni erotiche, ecc. Non certo per mirabolanti carriere economiche, resumée o mappe per fronti coronate da rametti di rosmarino, o carneficine editoriali perpetrate col ditino alzato. I tempi sono cambiati, le sfide sono diverse, forse smisurate per le forze della poesia, anche quella dei migliori. Oggi la scena dei linguaggi contempla la scomparsa di ogni scenario. Questo sì. La memoria viene utilizzata soprattutto per dimenticare. L’ oscurantismo invoca più luce, mentre chi la luce dovrebbe mantenere viva e vegeta, si preoccupa di miniaturizzarla, blandirla in piccole conventicole, cautele ossimoriche, bisbigliate in salottini letterari o alberghetti sussiegosi. Così in questo bailamme di lustrini orripilanti, la logica dei privilegi prolifera, accanendosi sui più deboli, sui più timidi. Vincono i privilegi, anche quelli falsi, in una loro forma arrogante, impunita. Vincono quelle ragioni sociali, editoriali, esistenziali ed economiche che quotidianamente producono ( o non producono più) i privilegi e li giustificano. Il fanatismo utilizza con fare pugilistico o guanti di velluto parole come: ‘amore’, ‘amicizia’, ‘lealtà’ e ‘onore’ quasi fossero degli elettrodomestici da attivare ad ore stabilite; ne offuscano manipolandole la rintracciabilità anche minima, anche creaturale. I cultori dell’infelicità in versi hanno invaso i cortili sotto casa, mutato pelle ma non il loro statuto, ruolo auto-consolatorio, il patetico vizio, l’acredine in versi che si disfa nei corridoi dell’apocalisse prossima ventura con titoli di raccolte strappa cuore o gridolii che grondano di sangue altrui. Un intorbidimento egotistico del pensiero poetico utile solo alle convenienze moraleggianti di poche centinaia di addetti ai lavori, riottosi, come conseguenza di interessi privati in atti pubblici. O, viceversa, interessi planetari catastrofici in vite private. Perché quarant’anni di cultura di massa, lo spessore sinistro delle cose, messo al mondo dal consumismo e derivati, hanno operato ad ogni livello. La poesia che in alcuni rari casi, sino alla fine degli anni ’70, gli si opponeva come luogo ideale, ha esaurito la sua fase testimoniale. Ciò che rimane, come un ciclone filmato di spalle, sta allagando e spazzando via tutto. Compreso le sue rare opposizioni . Ne è specchio e testimone lo stato di degrado, insicurezza, nevrosi privata e collettiva, impoverimento del linguaggio comune che ci circonda. Mentre noi tutti sappiamo che la poesia è chiaramente un’amorosa presenza, non una geremiade: “ è un’eresia che non cerca il rogo, perché anche i roghi sono stati consumati. Un poeta non si crede un martire, una vittima innocente del potere organizzato. È inutile sostenerlo.