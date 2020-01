Il Barbiere di Siviglia le foto

Con il barbiere di Siviglia l’Opera è andata in scena al Teatro Comunale di Cesenatico per la prima volta. La celebre opera di Rossini ha chiuso l’edizione di Cesenatico Classica con un pomeriggio intenso. Abiti di scena, scenografie e dieci, tra archi e ottoni, in buca a riempire il teatro comunale di Cesenatico.

“Il Barbiere di Siviglia”, allestito in versione pocket, è firmato dal regista Lorenzo Giossi. In scena un cast di qualità, nel quale spiccano i nomi di Mara Gaudenzi (Rosina, la protagonista femminile), Gianandrea Navacchia (l’inarrestabile Figaro), Angelo Goffredi (il Conte di Almaviva) e Giacomo Contro (Bartolo), tutti nel pieno di una brillante carriera a dispetto della giovane età. Voce narrante in scena, l’istrionico Gianni Parmiani, impegnato anche nei panni del personaggio di Basilio. Protagonista musicale dell’opera, l’Ensemble Tempo Primo, formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli e guidato dal suo Direttore principale Jacopo Rivani: una carriera in continua ascesa, la sua, con scritture per alcuni dei più importanti enti musicali italiani.

