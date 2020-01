Porto canale rosa. Ecco perché

Porto Canale in rosa. È l’indiscusso simbolo della città, attira turisti, fotografi e semplici passanti che alla vista non resistono. Devono togliere il cellulare dalla borsa per fare una foto e conservarla. Così quando all’improvviso si è tinto di rosa tutti si sono chiesti: “Cosa bolle in pentola?”. Ecco allora che living ha la risposta pronta. Si tratta della parte finale dei test che la città ha concordato con l’organizzazione del Giro d’Italia che arriverà a Cesenatico a Maggio (qui l’articolo).

Nelle prossime ore, probabilmente già domani, giovedì, arriverà in città il fotografo ufficiale del Giro per immortalare il porto canale di rosa tinto per l’occasione. Forse non tutti sanno che il colore rosa della Gazzetta dello Sport è proprio un omaggio alla maglia rosa del Giro d’Italia. Ecco cosa lo aspetta!