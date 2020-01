A scuola di danza indiana

Come possiamo descrivere l’esperienza del gruppo di Cesenatico?

Il gruppo di Cesenatico sta seguendo da circa un anno e il livello raggiunto è notevole, questo a dimostrazione che, come lo Yoga anche la danza indiana Kathak può facilmente attecchire in un contesto fuori dal luogo di origine. Trasferire a Cesenatico, una simile arte apparentemente lontana ed esotica perché appunto proveniente da un paese come l’India, non è azione che segue una strategia del mercato globale, ma risponde ad esigenze genuine di persone che in qualche modo si sono cercate e ritrovate con la comune passione di imparare dalle basi questa danza. Le lezioni sono strutturate in weekend intensivi di 10 ore. Tutti i gender possono praticarla e almeno provarla (prova solo su prenotandosi per tempo).

Perché una persona dovrebbe partecipare al vostro corso che è in cantiere?

Il motivo per cui questa danza può attirare sta nel fatto, a mio avviso, che riconduce all’origine, a quella sensazione di benessere che si percepisce quando ci si è persi e poi si ritrova la strada per ritornare a casa.

Non dimentichiamoci che la danza indiana si collega alla creazione dell’universo, alla necessità che hanno gli esseri umani di esprimere i propri sentimenti, di narrare gli eventi della vita, siano essi belli divertenti oppure orrendi, tragici, o magari comici, stupefacenti.. o da brivido!

Mi convinca a partecipare…

Credo che proprio in questo momento storico in cui assistiamo ad un ritorno alla natura, ai valori primordiali, alla ricerca di una prassi che allinei corpo mente e spirito, al diffondersi delle pratiche yogiche e meditative; la danza con la sua dinamicità e allo stesso tempo con la sua disciplina, possa essere una via di ricerca per la persona che ne intraprende il percorso formativo.

In senso più ampio, aprirsi ad altre culture attraverso l’arte può diventare un prezioso arricchimento per la nostra contemporaneità. Frequentare questo corso di danza, aiuta il praticante ad allenare i suoi talenti espressivi, ad avere rispetto per il gruppo e per il maestro. Assimilare un vocabolario antico mette il praticante in una condizione di maggiore armonia con sé stesso e con la natura tornando a sentirsi egli stesso natura. Infine vorrei invitare tutti a venirci a trovare al circolo Arci Borella di Cesenatico in occasione del nostro prossimo incontro (Febbraio 15-16).