Caso Fabio Grassi: al via il processo

Dopo quattro anni approda in tribunale a Forlì il caso Fabio Grassi, l’ex capo ufficio stampa Apt (l’azienda di promozione turistica) dell’Emilia Romagna, che dovrà rispondere di truffa, falso (per avere redatto rimborsi non reali) e peculato (per aver pagato alcuni pasti con la carta di credito di Apt).

Grassi era finito sotto inchiesta nel 2016 per una serie di contestati rimborsi relativi a pranzi e cene istituzionali con giornalisti che – sostiene l’accusa – non si sarebbero in realtà mai consumati.

Nella prima udienza il collegio dei giudici (presieduto da Monica Galassi con Nunzia Castellano ed Elisabetta Giorgi) ha rigettato l’istanza d’incompetenza territoriale avanzata dall’avvocato di Fabio Grassi, Filippo Cocco. Quindi il presidente Galassi ha fissato le prossime udienze: 18 marzo e 15 aprile, quando verranno sentiti i testimoni dell’accusa, rappresentata dal pm Fabio Magnolo.