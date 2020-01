Polizia Locale: fari puntati sui cellulari alla guida

La Polizia Locale di Cesenatico ha redatto il rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel 2019.

L’organico complessivo operante è composto da 38 unità, compreso un agente assunto a tempo determinato per i mesi di maggiore affluenza luglio – dicembre.

Le attività di presidio e controllo del territorio sono stati in totale n.1.466, messi in carico alle rispettive pattuglie.

A grandi linee i dati rivelano un maggiore numero di violazioni (14.811) alle norme del Codice della Strada (circa 1.000 sanzioni in più rispetto al 2018). Il dato rilevante sono i 230 verbali di accertamento per uso del cellulare alla guida, anche se in calo rispetto allo scorso anno in cui le violazioni superavano le 300.

Inoltre, i sinistri stradali sono leggermente aumentati, da 202 del 2018 a 236 del 2019 (di cui due morali, 123 con feriti e 111 con danni alle cose). Le violazioni al Codice della Strada accertate a seguito di sinistri stradali sono state 219. In diminuzione, meno di duecento i fascicoli di Polizia giudiziaria.

Nei servizi serali, quando è stato possibile, sono stati disposti posti di controllo con l’utilizzo di etilometro e, nel complesso, le violazioni accertate per guida sotto l’influenza dell’alcool e guida con influenza sostanze stupefacenti sono state 11 su 69 controlli ai conducenti in 10 uscite mirate, anche in relazione al fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

Maggiori risultati sono emersi in merito alle attività di controllo e repressione del fenomeno di vendita non autorizzata in spiaggia. Le azioni svolte dal Nucleo antiabusivismo commerciale, infatti, lungo gli oltre 7 km di arenile (da Gatteo Mare/Villamarina fino a Zadina al confine con Tagliata di Cervia) hanno determinato risultati importanti; sono stati redatti 270 verbali di accertamento violazione per commercio abusivo; 13.821 i pezzi sequestrati. L’ attività svolta ha spesso comportato una stretta e fruttuosa cooperazione con le Forze dell’Ordine.

Si evidenzia l’opera di sensibilizzazione effettuata dagli agenti sotto il profilo igienico-sanitario al fine di scoraggiare l’acquisto di cocco e frutta in genere venduto lungo le spiagge da venditori abusivi, anche in considerazione del fatto che le fette di cocco vengono acquistate per lo più per i bambini.