Centauro impazzito: si aprono le porte del carcere

Aveva seminato il panico in viale Carducci e nella mattinata di mercoledì 29 gennaio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno tratto in arresto. Si tratta di un cittadino congolese di 31 anni, residente a Cesenatico, già conosciuto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’arresto è stato eseguito in ottemperanza al decreto di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il ripristino della misura cautelare in carcere, emesso in data 28 gennaio dalla seconda sezione penale presso la Corte di Appello di Bologna, e scaturito dalle reiterate condotte in trasgressione degli obblighi imposti, prontamente segnalate dal reparto procedente alla competente autorità giudiziaria, dalla misura cautelare alla quale si trovava sottoposto, per fatti successi la scorsa estate a Cesenatico.

Infatti l’arrestato lo scorso 12 luglio, dopo aver asportato una Toyota Aygo, in evidente stato di alterazione psicofisica, nel transitare a forte velocità in viale Carducci, all’incrocio con via Dante, perdeva il controllo del veicolo andando a schiantarsi violentemente prima contro un autovettura Mercedes Vito, ferendone il conducente, e successivamente, contro un’autovettura Audi Q3, terminando la propria corsa contro un’altra autovettura regolarmente in strada.

L’uomo sceso dal veicolo aveva tentava di allontanarsi dal luogo del sinistro per far perdere le proprie tracce, venendo tempestivamente bloccato da militari della Stazione di Cesenatico liberi dal servizio, i quali, dopo una breve colluttazione nel corso della quale venivano aggrediti con calci, pugni e sputi, sono riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto (clicca qui per leggere l’articolo).

Nella mattinata di mercoledì 29 gennaio, al termine delle formalità di rito, il cittadino congolese è stato associato al carcere di Forlì, a disposizione dell’autorità giudiziaria.