Ragazzo di Cesenatico disperso in Australia

“L’ultima volta che ho sentito Mattia era mercoledì ed appena entrato nelle Blue Mountains, mi ha mandato una foto del sentiero che stava percorrendo – racconta una amico – Aveva deciso di andare da solo, solitamente andava sempre in compagnia. Forse, essendo una zona bruciata, è andato fuori sentieri e ha perso l’orientamento. Il cellulare in quella zona non prende”.

Le tracce di Mattia si sono perse mercoledì 29 gennaio, a dare l’allarme i datori di lavoro non vedendo Mattia il giovedì e da ieri (venerdì 31 gennaio) sono iniziate le ricerche con gli elicotteri sulla zona delle Blue Mountains.

Mattia Fiaschini si trova in Australia per un working holiday e doveva tornare in Italia a inizio del mese di marzo.