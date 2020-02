Luci di Natale rubate, trovate grazie al…

Ladri di luci di Natale. Il fatto è successo a Sala, ad accorgersene è stato il presidente della frazione di Cesenatico William Spinelli. Domenica scorsa infatti si era recato nei pressi della rotonda di via Vetreto e via Campone per togliere le ultime luminarie che addobbavano l’albero e si è accorto che qualcun altro ci aveva già pensato. William ha pensato bene di segnalare la cosa tramite il gruppo whathsapp del controllo di vicinato.

Le singole esperienze e avvistamenti sospetti sono stati messi in rete fino a permettere di individuare chi si era macchiato del gesto. Il tutto in appena un paio di ore. Nel suo piccolo questo fatto testimonia l’efficienza del servizio. Poi, nei panni del presidente del comitato di Zona Will si è recato dalle persone indiziate e con grande tranquillità ha spiegato che si tratta di 1000 lampadine per la collettività pagate dai cittadini e che era il caso di restituirle. Così la vicenda si è conclusa con un lieto fine.