Zarrelli (fdi) fa il bilancio delle elezioni

“Ringrazio i 1326 cittadini che alle urne hanno scelto Fdi, il loro voto ci ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta e noi con profondo senso di responsabilità proseguiremo in tale direzione consci del fatto che fra pochi mesi inizierà la campagna elettorale per le amministrative.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti gli elettori che, dopo la mia recente nomina, hanno percepito un cambiamento e un rinnovamento del partito a Cesenatico.

La nostra Presidente Giorgia Meloni e il Coordinatore Regionale Galeazzo Bignami sono orgogliosi del risultato ottenuto nella nostra città e sostengono che persone serie e credibili, politiche coerenti e ideali fermi paghino sempre.

La prospettiva che ci poniamo è quella di mettere in evidenza la pessima gestione dell’attuale amministrazione proponendo quelle che secondo noi sono le buone ricette per far crescere la città.

Vorremmo porre l’attenzione su temi che ci stanno particolarmente a cuore: tasse locali troppo alte per i cittadini e per le imprese, gestione dei rifiuti troppo onerosa senza un adeguato ritorno di servizi, turismo senza un serio futuribile progetto che dia rilancio al settore, tassa di soggiorno spesa male e non rivolta al turismo, sociale con politiche inefficienti per le famiglie che si trovano sempre più in disagio, mancati progetti di investimenti strutturali che rendano la nostra città più appetibile per i turisti e più vivibile per i cittadini”.