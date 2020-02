Ad Atlantis Family Restaurant riapre il tendone del circo

Aspettando il Carnevale, Atlantis Family Restaurant – il più grande locale della regione dedicato alle famiglie con bambini – si appresta a vivere un altro fine settimana consacrato al divertimento e alla spensieratezza.

Gli ingredienti del weekend, che si apre domani (venerdì 7 febbraio) sono: burattini, laboratori circensi, l’omaggio culinario alla Campania e il torneo di biliardino. Il tutto mantecato dai tradizionali servizi del locale che, con la formula “All you can eat”, propone un ricco buffet con bevande illimitate ed il caffè incluso nel prezzo.

Si parte, come detto, domani (venerdì), alle ore 19, con l’accoglienza della mascotte Sandy che accompagnerà grandi e piccini nel magico mondo del circo. E in serata tutti in pista tra clown e giocolieri per il Circus show che sarà replicato anche sabato sera quando, nella sala centrale, gli animatori truccheranno tutti i bambini per trasformarli in veri clown, il tutto accompagnato con pop corn, zucchero filato e la baby dance. E alle 21, torna lo spettacolo di burattini per tutti mentre i più grandi potranno gustare nel maxi-buffet le eccellenze gastronomiche della Campania oppure seguire sui maxi-schermi tutte le partite della serie A in diretta.

Domenica, infine, le porte di Atlantis Family Restaurant si apriranno alle ore 12 per un pranzo che durerà fino a pomeriggio inoltrato. Le famiglie infatti potranno restare al ristorante fino alle 16.45 godendosi i servizi del locale: dal laboratorio creativo tematizzato sul circo al laser game, dal trucca-bimbi alla Play Sport Arena, oltre a pop con, zucchero filato, baby dance e tanti altri divertenti giochi. E, dopo un breve pit-stop, il ristorante riapre alle 18.45 con l’aperitivo di benvenuto e, alle ore 20,30, il torneo di biliardino con tanti premi in palio (Info 334.88.27.222).