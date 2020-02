Incidente, scheggia impazzita contro una casa

Incidente in via Campone Sala all’altezza dell’acquedotto. Con risvolti inaspettati. Era ora di cena quando in una casa della via hanno sentito un forte rumore. Non appena hanno guardato fuori casa hanno visto subito una Bmw che si era schiantata contromano sulla recinzione della propria abitazione. Ma quella è solo la parte finale della carambola. L’auto infatti prima ha falciato un palo della luce, una siepe e un contatore del gas nell’altro senso di marcia. Quando la famiglia più vicina si è recata sul posto per prestare aiuto in auto non ha trovato nessuno. Pare infatti che chi era alla guida fosse scappato per i campi.

I presenti lo hanno cercato pensando fosse ferito a seguito dell’incidente e lo hanno trovato. A loro ha detto di non c’entrare niente e di essere tutta colpa di un suo amico rumeno. Di cui però non vi era traccia. Ad ogni modo il ragazzo è stato raggiunto dall’ambulanza e portato in ospedale. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco.