Turismo a Cesenatico, impennata a novembre

Le azioni di promozione, definite con la Consulta del Turismo, stanno per partire: dalla campagna nazionale Tv in collaborazione con Apt, alle campagne di web marketing sui mercati esteri ed Italia, agli eventi promozionali on site, come quello in programma per il prossimo 18 febbraio a Monaco per la presentazione delle tre tappe romagnole del Giro”.

In merito all’andamento del turismo a Cesenatico il sindaco comenta così: “Messa in archivio la stagione 2019 – conclude il Sindaco Matteo Gozzoli – contraddistinta da un inizio con handicap causa meteo, siamo al lavoro con Visit Romagna per una campagna promozionale in Italia e all’estero sul tema del mare. Oltre agli investimenti per il mese di maggio con i grandi contenitori del Giro, della Nove Colli e della Spartan Race vogliamo rilanciare Cesenatico e la costa come luoghi d’eccellenza per la vacanza balneare più tradizionale. Da ormai 30 anni siamo Bandiera Blu, offriamo servizi di spiaggia di grande qualità. In un contesto internazionale sempre più instabile, vogliamo promuovere la qualità ambientale del nostro mare e quella dei servizi offerti dalle nostre imprese turistiche.”