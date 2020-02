Al via il secondo stralcio della videosorveglianza

Grazie al collegamento con il nuovo server, le immagini sono visibili in tempo reale anche da tablet e smartphone per consentire agli agenti di avere, anche durante le pattuglie, un controllo in tempo reale degli avvenimenti.

Questa funzionalità è garantita grazie alla piattaforma di sicurezza Kireti, già utilizzata dalle forze dell’ordine del territorio.

Tra le novità supportate da questa piattaforma vi è la possibilità per gli agenti di pattuglia di mostrare alla Centrale operativa e ad altre pattuglie in servizio le immagini in diretta dell’intervento.

Il progetto, validato dalla Prefettura, ha previsto l’installazione di telecamere digitali collegate con fibra ottica di diverse tipologie: telecamere fisse (per gli incroci stradali), telecamere speed dome PTZ che consentono una vista a 360° (adatte soprattutto per aree pubbliche come giardini e piazze).

Il secondo stralcio, interamente finanziato dal Ministero dell’Interno, per un importo pari a 522.000 euro, vedrà installazioni di telecamere lungo via Cesenatico in corrispondenza di rotatorie o di luoghi sensibili, lungo via Litorale Marina in prossimità degli svincoli alla S.S.16 e del polo scolastico, in via Campone Sala in corrispondenza delle rotatorie, della banca e in via Canale Bonificazione in prossimità della rotonda di via Canale Bonificazione.

Nuove installazioni sono in corso di conclusione sull’asse di via Saffi: piazza Pisacane, rotonda di viale Roma, rotonda di viale Trento, rotonda di viale Torino, parcheggio della piscina comunale ed ingressi al parco di Levante.

“Si avvia alla conclusione – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – un importante investimento sulla sicurezza urbana da 1 milione di euro, finanziato per metà con fondi comunali e per il restante 50% dal Ministero degli Interni. Le prossime settimane saranno importanti per mettere a punto il sistema nel suo insieme. Grazie a questo investimento, per la prima volta, Cesenatico si dota di un impianto ad alta tecnologia in grado di dare risposte su una tematica molto sentita e supportare l’attività delle forze dell’ordine a beneficio dei nostri cittadini e dei numerosi turisti che scelgono Cesenatico come meta delle proprie vacanze”.