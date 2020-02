Nuovo strumento urbanistico (PUG): parola a CNA

Ponente e le colonie. L’area di Ponente sta “godendo” negli ultimi anni di un rilancio turistico, che pare trainato da nuove esigenze dell’utenza: un contesto che pur godendo di servizi, possa fornire un ambiente più naturale. Qui la vera sfida è programmare insediamenti che possano rispondere a queste caratteristiche, bypassando le ipotesi di urbanizzazione fatte precedentemente. La “sostituzione” delle colonie dovrà avvenire con strutture in armonia con l’ambiente circostante, con un approccio che si avvicini ai principi delle strutture “sostenibili”, pur cercando condizioni percorribili con i privati, affinché gli interventi siano effettivamente realizzabili. Inoltre, lo sviluppo turistico di quest’area si scontra con la forte mancanza di disponibilità di parcheggi. In questo caso crediamo che sia necessario prevedere aree di parcheggio a ridosso dell’asse ferroviario, con percorsi pedonali e navette per il raggiungimento dell’area turistica. Sin da subito, in quest’area è comunque necessario porre attenzione alla viabilità. A titolo di esempio, prevedere alcune rotonde che aiutino ad incanalare in traffico nei momenti di maggior criticità risulterebbero utili (incrocio via Mazzini e via Magellano). Questa zona, come già in parte avvenuto, potrebbe anche essere quella vocata al turismo camperistico.

Valverde e Villamarina. Questa zona, vocata a un turismo balneare più “tradizionale”, ha vissuto negli anni uno sviluppo soprattutto residenziale molto importante, financo a diventare invasivo. Inoltre, molti degli edifici presenti mostrano la necessità di interventi di rigenerazione importanti, soprattutto là dove molti degli appartamenti dei complessi sono destinati a residenzialità turistica. Per finire la viabilità rischia di non essere adeguata, soprattutto nel periodo estivo. In quest’area gli interventi residenziali e alberghieri espansivi vanno contenuti se non annullati, vanno invece indotti e fortemente incentivati interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione.

Il centro storico “allargato”. Il centro storico, soprattutto nell’asse a ridosso del canale, è divenuto, anche per le politiche messe in atto dall’amministrazione, il simbolo identificativo di Cesenatico, quasi a integrazione e completamento delle opportunità messe a disposizione dal turismo balneare. Riteniamo che l’area identificata per il “passeggio” e alla visita turistica sia, però, piuttosto ridotta perché riconducibile solo a corso Garibaldi, parte di via Baldini, via Fiorentini e in modo ridotto via Marino Moretti. A nostro avviso esistono le condizioni per intervenire fortemente sulla riqualificazione viaria e l’arredo urbano per allargare la “percezione” di centro storico in tutta l’area compresa tra il canale e viale Roma e via Da Vinci. Ciò consentirebbe una risposta turistica più efficace e anche la riqualificazione commerciale di quest’area. Non va sottovalutata la possibilità di valorizzare anche l’area “borgo marinaro” a ridosso del canale sul lato di Ponente. Nel contesto del centro storico vanno poste le condizioni per favorire l’inserimento di imprese artigianali di servizio, per altro in armonia con l’immagine di “borgo” che caratterizza quest’area della città.

Viabilità. La posizione di Cesenatico la rende storicamente difficilmente raggiungibile attraverso la rete autostradale e ferroviaria. Si tratta di un problema cronico non di poco conto per un territorio che vive di turismo, ma che ha necessariamente anche ripercussioni per i residenti e per le attività produttive. A questo va aggiunto il futuro assetto del servizio sanitario, che prevede una nuova ubicazione dell’ospedale del cesenate. I due elementi a breve rischiano di rendere ancor più complesso raggiungere la città da ovest, soprattutto durante la stagione turistica. Questa situazione divine ancor più evidente se si considera che produce una sorta di cesura tra la città a valle della ferrovia e quella a monte. Per questo va pianificato un intervento di viabilità importante tra via Cervese e via Cesenatico. In sostanza, un terzo asse di collegamento che consenta anche di raggiungere l’area destinata ad ospitare il nuovo ospedale del cesenate. Il previsto potenziamento di via Cesenatico, risolverebbe solo parzialmente il problema. Di fatto, sottolineiamo che la situazione di accesso viario va risolta tempestivamente, perché non più sostenibile. Sull’altro asse, prevedere un passante Levante-Ponente pare importante per evitare la percezione attuale di due città separate.

Il verde pubblico. Cesenatico presenta due parchi importanti a Ponente e Levante, che potrebbero caratterizzare ulteriormente la città come luogo turistico “verde”, soprattutto collegandoli tra loro e con le aree dell’arenile, attraverso specifici percorsi ciclopedonali. Questo consentirebbe di dare nuova vita all’area archeologica della rocca.