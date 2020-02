“Sei gay” e lo pestano a sangue

Sull’accaduto interviene anche il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli: “Esprimo una ferma condanna aggiunta a una personale indignazione per l’aggressione omofoba avvenuta in una discoteca del nostro territorio comunale. Purtroppo nel nostro Paese continua a manifestarsi un clima violento e intollerante sul quale le istituzioni hanno il dovere di continuare a lavorare per arginare e modificare questa tendenza. Nello specifico vorrei esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale al ragazzo per l’aggressione e i danni fisici e morali subiti. Allo stesso modo ringrazio la proprietà del locale per aver prontamente soccorso il giovane e per l’attenzione che riserva alla sicurezza e alla prevenzione. Cesenatico è e rimane un paese ospitale e accogliente, con servizi e locali di qualità, la nostra comunità è lontana anni luce da questi episodi”.