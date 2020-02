ESCLUSIVO Intervista all’alunna molestata

“Da quando ha iniziato a importunarmi ho paura di uscire di casa da sola. Soffro di ansia e attacchi di panico e ancora quando racconto questa vicenda piango perchè sono consapevole che questa brutta storia non riuscirò mai a cancellarla. Ti rimane l’impronta dentro”. Queste le parole della ragazza di Cesenatico, molestata dal suo ex professore, un 55enne di Cesenatico, quando frequentava una scuola superiore di Cesena.

La storia inizia nel 2017 e le battute, gli sguardi provocatori e i baci sono continuati anche dopo le prime denunce. “I professori sono quelle persone delle quali sai che ti puoi fidare – spiega la 20enne – e invece lui mi ha deluso dal primo momento che l’ho incontrato. E’ stato il mio prof solo per un anno, poi dopo quello che è successo gli è stata affidata un’altra classe”. Oggi la ragazza si è diplomata e lavora, ma la sua vita non è più quella di prima.

“Mi faceva battute continue davanti ai miei compagni di classe e davanti ai professori. ‘Bella topolona’, ad esempio. Poi sguardi continui e morbosi. In ogni momento avevo il suo sguardo addosso: in classe, in corridoio, in tram. Un giorno mi ritrovai in una tasca un anello con il suo numero di telefono”. E gli episodi continuano. “Una volta nel corridoio gli chiesi informazioni sui pagellini e lui mi baciò. All’improvviso. Immediatamente andai a parlare prima con un altro professore poi col preside. Ma non cambiò nulla”.