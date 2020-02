Atlantis in maschera per il weekend di Carnevale

A Carnevale ogni scherzo vale, soprattutto ad Atlantis Family Restaurant dove è tutto pronto per un entusiasmante weekend tra maschere e coriandoli.

Nel locale di Cesenatico Ponente le porte si aprono già domani sera (venerdì 21 febbraio) con “Carnevale ogni Fiaba Vale”, un mega-contenitore di eventi, sfilate e divertimento.

Momento clou il defilèe delle ore 21 che vedrà tutti i bambini (vivamente consigliato l’outfit in maschera) sfilare in passerella davanti ad una super-giuria che premierà i tre costumi più belli e divertenti. In palio un abbonamento ad Atlantica! Attiva, come sempre, la formula “all you can eat” con il ricco buffet con bevande e caffè inclusi nel prezzo d’ingresso.

La festa nel ristorante per famiglie di viale Magellano prosegue anche il sabato che, dalle ore 21, propone una spettacolare scenografia carnevalesca con principi e principesse, strane creature e personaggi di fantasia.

E stelle filanti, coriandoli e maschere saranno anche gli ingredienti della domenica quando Atlantis aprirà il suo regno incantato già da mezzogiorno con il pranzo all-inclusive e la sfilata in maschera dei bambini. Alle ore 16 spazio alla fantasia con il laboratorio creativo di Carnevale e, fino alle 16.45, merenda gratis per tutti. E in serata gran finale con il Carnival Party ed il grande torneo di biliardino (Info 334.88.27.222).