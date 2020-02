Mattia Fiaschini è tornato a Cesenatico. Purtroppo il 24enne ha perso la vita in Australia durante un’escursione nelle Blue Mountains. La sua scomparsa è stata seguita nei due continenti con grande apprensione e il suo triste epilogo ha suscitato profonda tristezza in quanti lo conoscevano e non.

Oggi il feretro è stato portato nella cappella della chiesa del cimitero di Cesenatico per quanti lo volessero salutare prima del funerale di domani, sabato (leggi qui). Presente anche il padre Rodolfo che ha raggiunto il figlio in Australia per riportarlo a casa come mai avrebbe voluto. Profonda la commozione anche nei presenti.