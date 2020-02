Farmacia Faedi: “In 2 ore cinquanta richieste di mascherine”

“Da quando abbiamo aperto, nell’arco di un paio d’ore, almeno una cinquantina di persone ci hanno chiesto le mascherine”.

Ebbene sì. Anche a Cesenatico è ufficialmente scoppiata la psicosi da coronavirus. Ce lo spiegano senza tentennamenti alla Farmacia Faedi di viale Trento, dove – dopo i 30 casi di contagio accertati nel nord Italia – questa mattina la caccia alla mascherina salva-vita è diventata il trend quotidiano.

“In realtà – spiegano dalla farmacia Faedi – le mascherine le abbiamo esaurite da un paio di mesi e, da quel momento, per colpa dell’emergenza planetaria da coronavirus, non è stato più possibile ordinarne di nuove. Per altro, le nostre mascherine erano di carta, dunque ben poco efficaci contro il contagio”.

In effetti, per essere efficaci nei confronti di questa emergenza, l’Organizzazione mondiale della sanità prescrive un dispositivo di mascherine conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE seguita dal numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione. Dunque, le mascherine di carta normalmente vendute nelle farmacie non garantiscono alcuno schermo contro il virus. Diverso, invece, il discorso per le mascherine filtranti da lavoro in vendita nelle ferramenta. In quel caso, la schermatura è molto più efficace.