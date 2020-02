Coronavirus: scuole chiuse in tutta le Regione

Ci sono altri 6 casi di positività al Coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall’ospedale di Piacenza in Emilia Romagna. Dei nove positivi, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento.

Il premier Giuseppe Conte annulla le visite in Romagna di lunedì 24 febbraio alla luce di quanto sta accadendo in queste ore in Italia sul fronte sanitario. Il premier era atteso allo stabilimento Orogel di Cesena in tarda mattinata per l’inaugurazione del nuovo magazzino automatizzato, poi allo stabilimento del gruppo Caviro di Faenza e infine a Forlì nel pomeriggio all’aeroporto Ridolfi.

Task force attiva in E-R. Tutti i pazienti affetti da polmonite ricoverati negli ospedali dell’Emilia Romagna saranno sottoposti al test tampone per il Coronavirus. Lo ha deciso la cabina di coordinamento regionale riunita dal presidente Stefano Bonaccini, con l’obiettivo di intensificare i controlli nonostante al momento non esista alcun focolaio del virus nel territorio regionale. Da lunedì 24 febbraio sarà attivo un numero verde regionale che si aggiungerà al 1500 nazionale. Viene inoltre potenziata la dotazione tecnologica diagnostica per effettuare i test tampone.

Cosa fare in caso di sintomi (febbre e sintomi respiratori). La raccomandazione è di non recarsi direttamente al Pronto Soccorso, ma contattare o il 1550 – il numero nazionale messo a disposizione dal ministero della Sanità – o il proprio medico di medicina generale o, in caso di emergenza, il numero 118.