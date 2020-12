Coronavirus: un caso sospetto a Ravenna

Il virus si avvicina. In questi minuti si sta valutando un sospetto caso di positività al Coronavirus all’ospedale di Ravenna. Dalle prime informazioni pare che una persona si sia presentata in Pronto Soccorso manifestando i sintomi tipici del contagio. Si tratta di una donna che accusava di avere la febbre e al personale sanitario avrebbe riferito di aver avuto la polmonite un mesa fa.

Al momento sulla notizia vige il massimo riserbo e le autorità sanitarie non hanno ancora diramato alcun bollettino ufficiale. Sono scattati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal protocollo ministeriale.

Intanto si attende la decisione del presidente della Regione Emilia Romagna per una possibile chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, musei e centri sportivi.

L’Ausl Romagna in un comunicato ufficiale dichiara: “Al momento non vi sono casi accertati sul territorio romagnolo di pazienti affetti dal virus. E’ massima l’attenzione di tutte le articolazioni aziendali, e costante il raccordo con le autorità regionali e ministeriali per tenere monitorata la situazione e le sue evoluzioni. Si ribadisce in linea generale il consiglio,per i cittadini che abbiano il sospetto di aver avuto contatti con il virus, specie se presentano sintomi, a non recarsi di persona in Pronto Soccorso o presso altre strutture sanitarie, bensì a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 118 in modo da ricevere ogni utile indicazione sul da farsi”.