Su Amazon 100 euro per 4 boccette di Amuchina

Non sappiamo ancora come finirà la pandemia italiana del coronavirus, ma già oggi possiamo intuire chi trarrà profitto da questa psicosi collettiva. Basta dare un’occhiata su amazon per rendersi conto che molte aziende dell’e-commerce, con ripugnante cinismo, hanno aumentato all’inverosimile i prezzi delle mascherine e dei disinfettanti. E così, per quattro boccette di amuchina, c’è chi chiede 99 euro, mentre le maschere filtranti antipolvere omologate oscillano dai 59 ai 300 euro a confezione (10-15 pezzi). Insomma, sfruttando la psicosi e anche l’ignoranza, saranno in tanti che, in questi giorni di emergenza, si arricchiranno.