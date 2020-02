Coronavirus: probabile sospensione delle messe

Messe sospese quasi ovunque a Piacenza e Modena e misure analoghe al vaglio in altre diocesi dell’Emilia Romagna: così le comunità cristiane si stanno attrezzando in conseguenza dell’ordinanza regionale sul Coronavirus. Si sta prendendo in questo momento la decisione circa la sospensione delle celebrazioni eucaristiche nelle chiese delle Diocesi emiliano romagnole. Si rimane in attesa del comunicato ufficiale che dovrebbe giungere dalla Conferenza episcopale regionale.

Intanto nuovo caso di positività al Coronavirus in Emilia Romagna. Si tratta di un residente nel modenese che ha lavorato per alcune settimane nel Lodigiano, ora ricoverato al reparto Malattie infettive del Policlinico di Modena. E’, quindi, un caso che– come gli altri – è riconducibile al focolaio lombardo.

Complessivamente, in Emilia Romagna, i casi di positività salgono così a 17. Di questi, 6 ricoverati all’ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall’ospedale di Piacenza a quello di Parma, reparto Malattie infettive, dove si trovano anche i 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore. A questi si aggiunge l’ultimo caso, al Policlinico di Modena.